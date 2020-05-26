الصحة: لدينا أكثر من 600 سرير فارغ في مستشفيات عزل كورونا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بين الأطقم الطبية التي تعاملت بشكل مباشر مع مرضى كورونا في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر 291 إصابة، و11 حالة وفاة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن الوزارة فعلت 20 مستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى وجود أكثر من 600 سرير فارغ في مستشفيات العزل، من ضمنهم 300 سرير عناية مركزة.

وأشار إلى أن الوزارة جهزت 320 مستشفى لدخول الخدمة تباعًا خلال هذه الأيام لاستقبال المرضى، متابعًا أن هذه المستشفيات ستقوم بإجراءات الفحص، والتشخيص وإجراء جميع الفحوصات، ومعالجة الحالات المتوسطة لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 702 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و19 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 17 ألفًا و967 في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 5481 حالة، من ضمنهم 4900 متعافيًا.