اتجاه لإقامة رولان جاروس بين أواخر سبتمبر وأوائل اكتوبر

أكد جاي فورجيه مدير بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) أن البطولة قد تقام خلال الفترة بين أواخر سبتمبر وأوائل اكتوبر 2020.



ولكن فورجيه أوضح أن أجندة منافسات الموسم الحالي تبقى في يد الاتحاد الدولي للتنس ورابطتي التنس العالميتين للمحترفين والمحترفات.



وقال فورجيه في مقابلة مع محطة "اوروبا 1" الإذاعية الفرنسية اليوم الاثنين "لا يوجد موعد رسمي بعد، رولان جاروس على الأرجح ستقام بين أواخر سبتمبر وأوائل اكتوبر".



وأضاف "نعمل عن كثب مع الاتحادات والاتحاد الدولي للتنس لتحديد أجندة المنافسات حتى نهاية العام".



ومن المتوقع أن يتم استئناف موسم التنس في الثالث اغسطس بعد فترة توقف طويلة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.