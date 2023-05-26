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هيدي كرم تبدأ تصوير فيلم «آل شلبي»

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 3:44 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 3:44 م
بدأت الفنانة هيدي كرم تصوير فيلم "آل شلبي" ، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول 4 أخوات يجتمعن في مناسبة عائلية معينة وتحدث العديد من المفارقات، من خلال الصراع بين أبطال العمل لمناقشة قضية من القضايا الاجتماعية التي تهم الشارع المصري.

الفيلم من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوي، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام،حسن مالك، من إخراج أيتن أمين.

وكان آخر أعمال هيدي كرم في السينما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام قبل الماضي، والذي شاركت فيه كضيفة شرف، من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة وعلاء زينهم وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، شيماء سيف، شيكو، مصطفى قمر، محمد أوتاكا وآخرين من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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