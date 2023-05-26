القبض على شقيقين هاربين من أحكام قضائية في كفر الشيخ

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شقيقين هاربين من أحكام في كفر الشيخ.

ورصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً التماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد (شخص، وشقيقه - مُقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ).

بالفحص تبين أن المشكو في حقه مالك مكتب بإحدى شركات المشروعات البترولية مقيم بمحافظة كفر الشيخ، صادر ضده 22 حكما في 7 قضايا "محددين" بإجمالي أحكام 13سنة حبس بتهم تبديد، وشقيقه مقيم بذات العنوان، ومحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات و6 شهور بتهم تبديد.

وبتاريخ 23 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.