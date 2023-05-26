خالد عبد العزيز: لم أتوقع اختياري مقررًا للمحور المجتمعي بالحوار الوطني

أكد المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، أنه اندهش من دعوته للمشاركة في الحوار الوطني، واختياره مقررًا للمحور المجتمعي، نظرًا لتركه الوزارة منذ عدة سنوات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي»، تقديم الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، أنه تلقى رسالة من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تدعوه فيها للمشاركة بالحوار، موضحًا أنه بعد يومين تواصل معه الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني وألمح أنه سيكون له دورًا أكبر من الحضور للحوار فقط.

وتابع: أنه بعد شهرين علم باختياره مقررًا لأحد محاور الحوار الوطني، مُبينًا أن الحوار يضم 3 وزراء سابقين، وهم الدكتور علي الدين هلال مقررًا للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقررًا للمحور الاقتصادي.

وأشار إلى أن المحور المجتمعي يضم 6 لجان الصحة والأسرة والتماسك المجتمعي والتعليم والثقافة والهوية الوطنية والشباب والرياضة، مؤكدًا أن كل لجنة يترأسها مقرر ومقرر مساعد على أعلى مستوى من الخبرات ويضم مجموعة من الأكاديميين المتميزين.

وأردف أنه على مدار العام استقبل مجلس الأمناء آراء وأفكار ومقترحات من جميع الأحزاب السياسية والخبراء والأكاديميين، موضحًا أنه تم توفير أي بيانات دقيقة إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأي معلومة من مركز دعم واتخاذ القرار من مجلس الوزراء للمشاركين في الحوار.

وعقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني جلستها بعنوان «التعليم ما قبل الجامعي»، اليوم الخميس، بينما ناقشت لجنة القضية السكانية ملف «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية».



