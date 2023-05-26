مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بشمال الضفة الغربية

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وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيب بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق محافظة نابلس.

وفي قلقيلية، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة في بلدة "كفر قدوم" للتنديد باستمرار اعتداءات المستوطنين في كافة أنحاء الضفة.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي صوب إحدى السيارات، ما أدى لإعطاب إطاراتها.

وكان المئات من أبناء البلدة، قد خرجوا في المسيرة مرددين الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الوطن، ردا على تصاعد اعتداءات المستوطنين وإرهابهم.