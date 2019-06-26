فتح: يجب وضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة الاحتلال

قال القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، إن "صفقة القرن" ولدت ميتة كما يراها الجميع، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه رفضها، وأن الرفض الفلسطيني السياسي سواء السلطة أو فتح أو حماس وكافة الفصائل لا يكفي، مشدداً على أنه لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل بالتنازل عن القدس أو حق العودة أو ذرة تراب من الأراضي الفلسطينية.



وأضاف عليان خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن آليات الرفض في ظل الانقسام الفلسطيني وفي ظل عجز القيادات في الفصائل الوطنية لترجمة الرفض على أرض الواقع هو بمثابة خلل مطالباً بإعادة النظر به، مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون آليات الرفض في مسيرات جماهيرية متواضعة في مراكز المدن، مطالباً بأن تكون آليات الرفض في وجه الاحتلال الإسرائيلي ووضع استراتيجية مقاومة للاحتلال في مناطق التماس والشوارع، وأن يشعر الاحتلال والمستوطن أنه مهدد نتيجة الرفض الإسرائيلي وإنغلاق الأفق السياسي.



وأوضح عليان أنه لا يجوز أن تتحول المعركة لاحتاجات داخل المدن وكأنها احتجاجات على الأنظمة، مشدداً على أن الجميع في فلسطين متفق على رفض تلك الصفقة، ورأى أن الدور على الفصائل الفلسطينية في حشد الشارع الفلسطيني لترجمة رفضها في وجه الاحتلال.