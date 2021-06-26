استطاعت شركة "مايكروسوفت" أن تطور نظام التشغيل "ويندوز"، الذي أعلنت عنه للمرة الأولى نوفمبر 1985، مرة أخرى، وحمل النظام الجديد الذي يحتوي على مميزات لم تظهر في الإصدارات السابقة، اسم "ويندوز 11".

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن "ويندوز 11"، يسمح للمستخدم بوضع تطبيقات الأندرويد على سطح المكتب، كما يسمح بوجود أكثر من شاشة على سطح المكتب، حتى تكون كل واحدة متخصصة، وبذلك يمكن تخصيص واحدة للألعاب وأخرى للعمل، وكل ذلك بجانب الواجهة الرئيسية الثابتة.

https://youtu.be/Uh9643c2P6k

وشمل النظام الجديد أيضًا، وجود قائمة "ستارت" في منتصف الشريط السلفي على سطح المكتب وليس الجانب الأيسر، كما هو موجود حاليًا في ويندوز 10، كمل تضمن النظام الجديد لغات متعددة، أبرزها العربية والصينية والدنماركية والهولندية والإنجليزية والكورية والتايلاندية والتركية والأوكرانية والبرتغالية، إضافة إلى الألمانية والمجرية والإيطالية والنرويجية والفرنسية.

ويتيح ويندوز 11، للمستخدمين، استخدام تطبيق دردشة جديد موجود في شريط المهام، يسمح بمشاركة الملفات والنصوص والفيديو مع الآخرين، إضافة إلى إمكانية مشاركة الملفات مع الأجهزة الأخرى عبر "البلوتوث".

وسوف تسمح "مايكروسوفت" للأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 10 باستخدام ويندوز 11 بشكل مجاني لفترة مؤقتة، لم يتم الكشف عنها حتى الآن، ولكن يجب أن تمتلك الأجهزة مواصفات معينة، منها أن تكون مساحة التخزين 64 جيجا بايت، وألا تقل الرامات عن 4 جيجا بايت، إضافة إلى شاشة عالية الدقة، لا تقل عن 720 بكسل، وأكبر من 9 بوصات.

وعند مقارنة ويندوز 10 وويندوز 11، فإن الأخير يحتوي على أدوات وأصوات وتطبيقات جديدة، وهذا يجعل الاستخدام الشخصي للأجهزة أسهل وأسرع، كما أن النظام الجديد لا يستهلك مساحة قرص أكثر من ويندوز 10، ولكن يجب وجود مساحة إضافية أثناء عملية تحميل النظام الجديد، وسوف يقوم ويندوز من تلقاء نفسه بتنظيف المساحة الإضافية من القرص بعد حوالي 10 أيام من الاستخدام.

وهناك مميزات أخرى لنظام ويندوز 11 عند تحميله، وهي أنه يسمح باستخدام ويندوز 10 بشكل عادي دون التأثير على الجهاز، وبعد الانتهاء من الاستخدام، يجب تحديد موعد التثبيت المرغوب فيه، ولن يستغرق الأمر إلا بضع ساعات، وسيظهر النظام الجديد وهو جاهز للاستخدام الفوري، بحسب موقع "ويندوز سنترل" الأمريكي الخاص بأخبار ويندوز ومايكروسوفت وإكس بوكس.