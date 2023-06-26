إسرائيل تشيد بالنجاح في إحباط هجوم على إسرائيليين في قبرص

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رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بالأنباء التي تفيد بأن قوات الأمن في قبرص أحبطت هجوما إرهابيا إيرانيا على أهداف إسرائيلية في الجزيرة.

ويقضي العديد من الإسرائيليين عطلة في الجزيرة، ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال مكتب نتنياهو: "دولة إسرائيل تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب في كل مكان من أجل الدفاع عن اليهود والإسرائيليين وستواصل العمل من أجل اقتلاع الإرهاب الإيراني أينما أطل برأسه".

وذكرت صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية في وقت سابق أن قوات الأمن في البلاد أحبطت الهجوم بناء على معلومات من إسرائيل والولايات المتحدة. ونقلت عن مصادر حكومية قولها إنه تم ضبط متفجرات.

ووفقا للتقرير، كان الحرس الثوري الإيراني وراء هذه الخطط.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الهدف كان إسرائيليين في مدينة ليماسول الساحلية.

وفي أكتوبر 2021، فككت الشرطة القبرصية عصابة إرهابية قيل إنها على اتصال بإيران. وألقي القبض على ستة رجال من أذربيجان وباكستان.