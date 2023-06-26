منظمات في تونس تطالب بمناقشة إرهاب الطرقات في مجلس الأمن القومي

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طالبت جمعيات متخصصة في سلامة المرور الرئيس قيس سعيد، مناقشة أمن الطرقات في مجلس الأمن القومي بسبب تصاعد حوادث المرور القاتلة في البلاد.

وتعد تونس من بين الدول التي تشهد نسب وفيات عالية في حوادث المرور بسبب النقص الكبير في معايير أمن الطرقات داخل المدن.

وتصف جمعيات من المجتمع المدني هذه الحوادث بـ"إرهاب الطرقات".

وتوفي الجمعة 10 أشخاص في حادث مرور مروع في صفاقس إثر تصادم سيارة أجرة بشاحنة. ولقي أربعة أشخاص حتفهم بالعاصمة في حادث مماثل في نفس اليوم.

وأمس الأحد توفيت مدرسة مع طفلها بجهة باجة في اصطدام سيارتين.

وتعلن الحماية المدنية بشكل يومي عن سقوط ضحايا في حوادث قاتلة بأنحاء البلاد.

وبحسب إحصاءات جمعية تونس للسلامة المرورية شهدت الطرقات هذا العام وحتى يوم أمس الأحد 2519 حادث مرور تسببت في وفاة 543 شخص وإصابة 3527 آخرين.

ووفق الجمعية التونسية للحماية من أمن الطرقات، يعد الإفراط في السرعة السبب الرئيسي في سقوط قتلى في حوادث المرور.

وتقول الجمعية إن الطرقات الجهوية في تونس تعد من بين الأخطر في العالم إذ تحل في المركز 138 من بين 180 من حيث الخطورة بينما تأتي الطرق السريعة في المرتبة 96 من بين 138 دولة يشملهم التصنيف العالمي.