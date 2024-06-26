زيلينسكي ينتقد الوزراء خلال زيارته لخط الجبهة في دونيتسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناطق خط الجبهة في دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث استغل الفرصة لانتقاد المسؤولين الذين يعتقد أنهم لا يؤدون مهامهم.

وتم إطلاع زيلينسكي وكذلك القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي على الوضع في منطقة دونيتسك، كما قام زيلينسكي بتسليم ميداليات للجنود.

وظهر زيلينسكي في مقطع مصور أمام لافتة تحمل اسم مدينة بوكروفسك التعدينية، التي تقع على بعد أقل من 30 كيلومترا من خط الجبهة.

وتعتبر منطقة بوكروفسك واحدة من أكثرالأجزاء التي شهدت حدة في القتال. وتمكن الجيش الروسي من التقدم إلى هناك بعد سقوط مدينة أفدييفكا الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إنه تمكن أيضا من رؤية الوضع الإنساني على الأرض بنفسه، على عكس بعض أعضاء الحكومة.

وأضاف زيلينسكي "سيتم عقد اجتماع منفصل في كييف، خاصة مع ممثلي الحكومة الذين يتعين تواجدهم هنا وفي أماكن أخرى بالقرب من خط الجبهة، في المجتمعات حيث يحتاج الأشخاص إلى حلول فورية ".

وقال زيلينسكي إنه أصيب بالدهشة جراء عدم تواجد بعض الوزراء على الأرض لمدة ستة أشهر أو أكثر.

وأضاف زيلينسكي "سيكون هناك حوار جدي وسأستخلص النتائج المناسبة".

وتصدت أوكرانيا لغزو روسي منذ أكثر من عامين بمساعدة من الدول الغربية.