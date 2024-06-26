الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم معرضاً حول التنمية الحضرية الشاملة بمصر

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) و برنامج الأمم المتحدة UN Habitat في القاهرة فعاليات تحت عنوان: "مدن شاملة ومرنة: نحو تحول حضري عادل في مصر"، كجزء من "الحملة الحضرية في مصر".

وجاءت الفعاليات بهدف إجراء حوار مع مختلف الأطراف حول الفرص والإمكانيات المتعلقة بكيفية جعل التوسع الحضري في مصر عادلاً اجتماعياً ومقاوماً للمناخ من أجل خلق ظروف معيشية أفضل للناس في المدن.

وقد شارك في الفعالية كضيف شرف من ألمانيا ماريو زاندر فون توركلوس، مدير إدارة الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

جدير بالذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي قد قامت بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي والشركاء المصريين من وزارات التضامن الاجتماعي والإسكان والبيئة، بعرض المشاريع المشتركة الناجحة، على سبيل المثال "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية"، و"البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة" و"تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" كنماذج على أفضل الممارسات في هذا الإطار.

وأكد زاندر على التزام الحكومة الألمانية طويل الأمد بتحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية في مصر.

وأضاف: أدى تعاوننا القوي مع الحكومة المصرية في مختلف المشاريع إلى تحقيق إنجازات كبيرة، مما أثر بشكل إيجابي على حياة المصريين في المناطق الحضرية.

وتوجه بالشكر إلى جميع الشركاء على تفانيهم في تعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية للمواطنين المصريين بطريقة تحترم الطبيعة وتحميها مع ضمان عدم ترك أي شخص أو مكان دونما اهتمام.

وتابع: دعونا نواصل عملنا معاً لبناء مدن تعطي الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان.

وتعتبر التنمية الحضرية تقليديا موضوعا رئيسياً للتعاون التنموي الألماني ومحور استراتيجية التنمية الشاملة "BMZ 2030" التابعة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

كما يعد مشروعا "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" و"بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية" مثالين على التعاون الألماني المصري الناجح منذ فترة طويلة في هذا المجال.