شركات سياحة ألمانية وبريطانية تضع مصر على قائمة برامجها خلال سبتمبر المقبل

بدأت شركات سياحية ألمانية وبريطانية وضع المقصد السياحى المصرى ضمن كتالوجات برامجها السياحية بداية من شهر سبتمبرالمقبل إلا أنها أكدت أن تنفيذ تلك الرحلات إلى مصر يتطلب موافقة حكومة البلدين على استئناف الرحلات مجددا بعدما توقفت منذ مارس الماضى نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد. ووضعت وزارة السياحة والآثار ضوابط جديدة لعودة إقامة الأفراح والمؤتمرات والمناسبات بالفنادق وفقا لاجراءات احترازية مشددة تشمل السماح بحضور 25% من السعة المقررة للقاعة مع الالتزام قدرالامكان بالتباعد الاجتماعى أى بوجود مسافة بين الشخص والآخر فضلا عن وجود أدوات التعقيم والمطهرات.

وتقدم قطاع الفنادق خاصة فنادق القاهرة والإسكندرية بطلبات لوزارة السياحة والآثار للنظر فى موضوع استئناف إقامة حفلات الزفاف والاجتماعات والندوات حيث يعد هذا الأمر حتى الآن معلقا وممنوعا فى مصر بسبب أزمة جائحة كورونا.

ومن جانبه قال علاء عاقل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن عددا من منظمى الرحلات وشركات السياحة الألمانية والبريطانية بدأت رسميا فى وضع المقاصد السياحية المصرية ضمن كتالوجات برامجها السياحية التى تروج لها فى الأوساط الألمانية والانجليزية بداية من شهر سبتمبرالمقبل.. مشيرا إلى أن تنفيذ تلك الرحلات إلى مصر يتطلب موافقة حكومة البلدين على استئناف الرحلات التى توقفت بقرار مشترك منذ مارس الماضى نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضاف عاقل أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ هم من دول أوكرنيا وبيلاروسيا وبلجيكا وسويسرا. لافتا إلى أن معظم الرحلات السياحية التى وصلت مصر منذ استئناف الحركة عادت إلى بلادها بعد انتهاء مدة برامجهم السياحية دون وقوع أية إصابة طوال فترة إقامتهم بمصر مما يعزز الثقة فيما قامت به مصر من إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة وصحة السائحين. وكشف عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية عن أن وزارة السياحة والآثار تدرس حاليا عودة إقامة الأفراح والمؤتمرات والمناسبات بالفنادق وفقا لاجراءات احترازية مشددة. لافتا إلى ان الاجراءات ستشمل السماح بحضور 25% من السعة المقررة للقاعة مع الالتزام قدر الامكان بوجود مسافة بين الشخص والآخر فضلا عن وجود أدوات التعقيم والمطهرات.

وأضاف أن غرفة المنشآت الفندقية تقدمت بطلب لوزارة السياحة للسماح بإقامة حفلات الزفاف والندوات والمؤتمرات فى نطاق الإجراءات الاحترازية.. وأشار إلى أنه حال عودة إقامة حفلات الزفاف والاجتماعات والندوات فى الفنادق، فإن ذلك سيتم تحت رقابة وزارة السياحة والجهات المعنية.. مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الفنادق التى عادت لنشاطها وفقًا لاشتراطات وزارتى الصحة والسياحة التزمت بالإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل كامل.. وأوضح أنه من غير المنطقى أن تبالغ الفنادق فى أسعار حجز القاعات.. مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن تقدم أسعارا تشجيعية للمستهلك، خصوصًا بعد أزمة التوقف عن العمل وتأثرها الاقتصادى الشديد خلال الفترة الماضية.. وأضاف انه من المتوقع ان تصدروزارة السياحة والآثار ضوابط تشغيل الأفراح والمناسبات والمؤتمرات بالفنادق خلال شهر أغسطس المقبل عقب انتهاء إجازات عيد الأضحى المبارك.