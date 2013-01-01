بايدن يبشر بإنهاء القتال في العراق حتى مع بقاء القوات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن المهمة القتالية الأمريكية في العراق ستنتهي بحلول نهاية العام، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على وجود عسكري لها على الأرض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال بايدن لدى افتتاح اجتماع مع الزعيم الأفغاني في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة "ستكون موجودة لمواصلة التدريب والمعاونة والمساعدة والتعامل مع" إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية حسب الحاجة".



وأضاف: "لكننا لن نكون بحلول نهاية العام في مهمة قتالية".



وجاء هذا الإعلان الرمزي إلى حد كبير في الوقت الذي انتقلت فيه القوات الأمريكية تدريجيا إلى دور استشاري وتدريبي. ومن المتوقع أن يتم تفصيل الخطة فى بيان صدر عقب اجتماع القادة .



وتمنح هذه الخطوة الرسمية كلا الزعيمين حقوقا تدعو للتباهي. ويأتي ذلك في الوقت الذي يستكمل فيه بايدن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وفي الوقت الذي يواجه فيه القادة العراقيون ضغوطا من الفصائل الشيعية المتشددة التي تريد مغادرة جميع القوات الأمريكية المتبقية البالغ قوامها 2500 جندي البلاد.



وشنت الميليشيات المدعومة من إيران هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد القواعد التي تؤوي القوات الأمريكية.



وردا على سؤال اليوم الاثنين، حول ما إذا كان سيتم خفض عدد القوات الأمريكية في العراق ، اكتفت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض بالقول :" أهم جزء هو إنه تغيير فى المهمة وإن طبيعة المهمة في العراق ستتغير".



وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة العربية هذا الشهر إنه "لا حاجة للقوات المقاتلة".