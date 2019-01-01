وزيرة الدفاع الألمانية تعلن تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سلمت لأوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2" إلى جانب القطع المدفعية الثلاثة من طراز "هاوتزر".

وقالت السياسية، المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" تم توريد قاذفات الصواريخ المتعددة من طراز مارس 2 التي تم الوعد بها وثلاث قطع أخرى من مدافع هاوتزر 2000".

كان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف أعلن أمس الاثنين وصول أول ثلاث قطع من دبابات الدفاع الجوي طراز جيبارد من ألمانيا كما أعلن عن تسلم عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة.