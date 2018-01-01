جماعات يهودية من سبع دول توحد صفوفها ضد معاداة السامية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تريد منظمات يهودية من سبع دول، بما في ذلك ألمانيا، العمل بشكل تعاوني لتطوير استراتيجيات لمكافحة معاداة السامية.

وتشمل الدول الأخرى المعنية كندا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا والأرجنتين وأستراليا، وفقا لبيان صحفي صادر عن رابطة مكافحة التشهير ومقرها نيويورك، وهي المنظمة التي تمثل الولايات المتحدة.

ويمثل المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، ألمانيا في المجموعة المعروفة باسم فرقة العمل العالمية "جيه 7" لمكافحة معاداة السامية.

وقالوا إن فرقة العمل هي رد فعل على تزايد معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

وقال جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا: "معا سنتواصل مع المؤسسات أو الشركات التي تعمل على مستوى العالم ونوحد جهودنا في مكافحة معاداة السامية".

وفي المستقبل، ستتبادل المجموعة المشكلة حديثا الخبرات وتتعاون في تطوير سبل لمكافحة معاداة السامية.

وستجتمع قيادة (جيه 7) بشكل دوري افتراضيا وبحضور شخصي، بما في ذلك في قمة مقررة في مارس 2024.