مظاهرة في برلين ضد التجويع الإسرائيلي في غزة

المتظاهرون جلبوا معهم بعض الأواني من صحون وطناجر ومعالق وقرعوا عليها خلال المظاهرة للتنديد بمنع إسرائيل من إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة وسياسة التجويع التي تتبعها ضد الفلسطينيين في القطاع

شهدت العاصمة الألمانية، الجمعة، مظاهرة لأنصار فلسطين، مناهضة لسياسة التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب مراسل الأناضول، تجمع مئات من داعمي فلسطين في شارع "سيغيسموند" القريب من مقر السفارة المصرية في برلين، ومقر وزارة الدفاع الألمانية.

وجلب المتظاهرون معهم بعض الأواني من صحون وطناجر ومعالق، وقاموا بالقرع عليها خلال المظاهرة للتنديد بمنع إسرائيل من إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة وسياسة التجويع التي تتبعها ضد الفلسطينيين في القطاع.

كما حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبوا عليها عبارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"الصمت يعد شراكة في الجريمة"، "وافتحوا معبر رفح وأنقذوا المدنيين"، و"نعم للخبز، لا للقنابل".

كذلك أطلق المشاركون هتافات مناهضة لإسرائيل، داعين ألمانيا والمجتمع الدولي للتحرك إزاء المجاعة في غزة التي وصلت حدا لا يمكن تحمله.

كما فرضت الشرطة تدابير أمنية مكثفة في مكان التجمع، وأغلقت العديد من الطرقات القريبة.

في السياق ذاته؛ حذر برنامج الأغذية العالمي، أن ثلث فلسطيني غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.