مكافحة الإدمان: قرض الـ100 ألف جنيه للمتعافين يساعد على دمجهم في المجتمع

علق الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، على منح المتعافين قرض بـ100 ألف جنيه لإنشاء مشروعات تسهم في دمجهم داخل المجتمع، قائلًا: «المتعافين يحتاجون إلى حافز، ومشروع يكون دافع له على المستوى النفسي والمادي والاجتماعي».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن نظرة المجتمع والوصمة الاجتماعية تلاحق المتعافين، ونحتاج لدمجهم في المجتمع وأيضًا توفير مصدر دخل يساعده لاستكمال الحياة حتى لاينتكس مرة أخرى.

وتابع: «النظرة المجتمعية هامة جدًا في مرحلة العلاج، فكرة أي حد يقدر يبطل عشان عنده إرادة وعزيمة فقط، ليست كافية نحتاج نسير في طريق طويل عليه أكثر من بعد للتعافي بشكل كامل، لازم يكون في دعم نفسي، واجتماعي من شبكة العلاقات الاجتماعية حول المتعافي».

وأوضح أن القرض لا يقتصر على إعطائه الأموال، ولكن الإشراف عليه وعلى كيفية صرف هذه الأموال، من خلال بنك ناصر والإخصائيين والأطباء، متابعًا: «منح الأموال بدون مراقبة ومتابعة يعرضه للإنتكاس، والخروج للشارع وفترة النقاهة هي الفترة الأساسية في العلاج، ومن أسباب الانتكاس الرجوع للأشخاص التي لهم علاقة بالمخدرات، أو الأماكن التي كان يتعاطى فيها، والأدوات التي كان يستخدمها، فضلًا عن المشاكل والوصمة الاجتماعية أو المشاكل في العمل أو الدراسة».

وأعلن بنك ناصر في وقت سابق، عن منح المتعافين من الإدمان قروضا، بعد التقدم بفكرة في حدود المائة ألف جنيه، والبنك يدعمه لمدة 5 سنوات، ويتابعه إضافة لمتابعة الأطباء، لإنشاء مشروعه وتوفير مصدر دخل له ودمجه في المجتمع.