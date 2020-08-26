تعادل سلبي بين الأهلي والجونة فى الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة، التي تقام على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.

بدأت المباراة بضغط من لاعبي الأهلي بحثًا عن الهدف الأول وسنحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة الخامسة من ضربة ركنية من الجبهة اليمنى، أرسلها أفشة داخل منطقة الجزاء وسط دربكة دفاعية من لاعبي الفريقين، قبل أن تلمس قدم أليو بادجي مهاجم الأهلي، وتصل سهلة إلى حارس مرمى الجونة.

وفي الدقيقة السابعة يتسلم أليو بادجي مهاجم الأهلي الكرة من محمد مجدي أفشة ويسدد كرة ضعيفة، ولكن تنتهي خارج مرمي إسلام طارق حارس مرمى الجونة.

بعدها يحصل أليو ديانج لاعب وسط الأهلي على الإنذار بعد تدخله القوي مع إسلام رشدي لاعب الجونة.

ويحصل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها أفشة، ويسدد كرة قوية ترتد من الحائط البشري وتعود من جديد فسددها مجددا، لتنتهي الفرصة دون خطورة على مرمى الجونة وتمر أول 20 دقيقة سلبية بين الفريقين.

وينشط لاعبو الأهلي من جديد من الجبهة اليمنى، بحثًا عن هدف المبادرة وسط تمركز دفاعي من جانب لاعبي الجونة.

ويسقط أليو بادجي مهاجم الأهلي على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من محمد نجيب مدافع الجونة، ويتصدى لها علي معلول في الدقيقة 32 تنتهي دون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 35 يرسل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تمريرة سريعة إلى محمد مجدي أفشة الذي ينطلق ويسدد كرة قوية ترتد من قائم مرمى الجونة إلى إسلام طارق، حارس المرمى، في أقرب فرص الأهلي للتسجيل.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.