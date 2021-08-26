الهند تسجل 46 ألفا و164 إصابة جديدة و607 وفيات خلال 24 ساعة

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سجلت وزارة الصحة الهندية، 46 ألفا و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و512 ألفا و366 شخصا.

وذكرت الوزارة -وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 607 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 436 ألفا و365 شخصا.

وأفادت بأن 34 ألفا و159 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و788 ألفا و440 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 333 ألفا و725 حالة.