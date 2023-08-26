عروض ملوي والفن التلقائي في الأسبوع الخامس لمبادرة ثقافتنا في إجازتنا بدمياط ورأس البر

شهد الأسبوع الخامس لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" سهرات فنية متنوعة من الفلكلور الصعيدي والفلاحي، والفن التلقائي المصري، أمام جماهير ومصطافي رأس البر بممشى النيل، ودمياط الجديدة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية، وذلك ضمن فعاليات برنامج العروض الفنية الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والذي تقدمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وقدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية عروضها أمس الأول برأس البر رقصات التحطيب، الذكر، التنورة، القصب، السحجة، العصايا، خطبوني يا أبو الحسن، أمان يا مراكبي.، وذلك بحضور د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط.

وضمن الفعاليات التي تقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، قدمت فرقة المطرية التلقائية للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد الشناوي أمام جماهير دمياط الجديدة عدد من الفقرات الغنائية والراقصة منها أغنية أنا صياد من المطرية للفنان محمود العاصي، أغنية الحلو نادى للفنان السيد البرمكي، أغنية يا ليل يا أنا أسعد القاسم، وذلك بحضور جيهان عبد السميع مدير قصر ثقافة دمياط الجديدة.