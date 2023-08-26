دعا الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، الجهات التنفيذية بالدولة إلى الحذو بتجربة المغرب وجنوب إفريقيا وتركيا في توطين صناعة السيارات محليا، لافتا إلى إنتاج المغرب مليون سيارة سنويا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الجمعة، إلى استعانة التجارب السابقة بالمصانع الأوربية واليابانية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن فكرة تصنيع سيارة بمسمى مصري على غرار تجارب السبعينيات رمسيس والنصر.

وطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاقيات مع الشركات العالمية الكبرى؛ لإنتاج طراز محدد من الماركات العالمية في مقابل منح هذه الشركات التسهيلات والحوافز على سبيل المثال مجانية الأرض، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات سابقة بشأن صناعة السيارات المحلية، معقبا: «ملك المغرب تبنى فكرة إنشاء مصانع رينو الفرنسية ومنحهم كل الإمكانيات والتنازلات».

ولفت إلى استيراد دول العالم كافة السيارة طراز لوجان من مصانع شركة رينو الفرنسية بدولة المغرب، مناشدا من جانبه بإعادة تشكيل المجس الأعلى للسيارات ليصبح من المصنعين، موضحا: «المجلس لا يحتوي سوى 2 فقط من المصنعين باختيار وزير التجارة وباقي التشكيل من الوزراء، يجب أن يكون عماد المجلس من المصنعين».

وأشار إلى إنتاج شركات عالمية وأوربية كبرى سياراتها بدولة جنوب إفريقيا على غرار شركات مرسيدس وبي إم دبليو وغيرها الكثير، في حين توقف المصنعون المصريون عن تجميع السيارات الأوربية عقب فرض إلغاء الجمارك على السيارات الأوربية وفق قانون الشراكة الأوربية.

وأكد أن مصر بما تملك من فنيين ومهندسين وعمالة تستطيع توطين صناعة السيارات محليا ووضع مصر على قائمة مصنعي السيارات بالعالم، منوها أن صناعة السيارات أصبحت قاطرة الصناعة للدول الصناعية الكبرى، مشيرا إلى استهداف الصين احتلال صدارة مصنعي السيارات عالميا في غضون عامين.