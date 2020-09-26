إسرائيل تكسر الرقم القياسي للعدوى اليومية بكورونا بتسجيل أكثر من 8500 حالة جديدة

سجلت إسرائيل عددًا قياسيًا للإصابات بفيروس "كورونا" بعد أن رصدت 8687 حالة إصابة منذ منتصف الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "هاآرتس الإسرائيلية" في نسختها الإنجليزية، مساء اليوم السبت، عن وزارة الصحة تأكيدها أنه بذلك تبلغ عدد حالات الإصابة المبلغ عنها منذ بداية الجائحة إلى 226586 من ضمنها 67628 حالة نشطة.

وأضافت الوزارة أن هناك 728 مريضًا إصاباتهم شديدة من ضمنهم 200 تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي. وتوفي خمسة أشخاص منذ منتصف الليلة الماضية ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بالفيروس التاجي المستجد إلى 1417.

وذكرت "هاآرتس" أنه تم وضع مئات من اليهود المتشددين في الحجر الصحي في المدارس الدينية التي تم تحديثها كمرافق لعزل المصابين بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وتم اتخاذ هذا الإجراء لمنعهم من العودة إلى ديارهم وربما نقل العدوى إلى عائلاتهم في عطلة عيد الغفران.