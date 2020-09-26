عمرو أديب بعد عرضه كواليس لقاء الإخوان بوزير الداخلية التركي: محدش رد ولا نونو

توقع الإعلامي عمرو أديب، عدم اعتذار الجزيرة عن إذاعة الفيديو الذي فبركته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتظاهرة إخوانية تهتف ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إنهم «سيتصرفون وكأنهم من كوكب آخر»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أنه ينتظر رد الجزيرة بعد عرضه تفاصيل لقاء عدد من قيادات الإخوان الهاربين بتركيا مع مستشار أردوغان ووزير الداخلية التركي ونائبه، أمس الجمعة، معلقًا: «عمرو مستني وقاعد.. محدش رد ولا نونو».

وتساءل: «هل وزير الداخلية التركي يجيب أي حد عنده مشاكل في المكتب؟»، متابعًا: «القنوات الإخوانية قلقة ولا تعلم الخطوة التالية، والجزيرة تكذب كما تتنفس».

وأكد أديب، أن الأمر لا يمنع متابعة المشاكل التي تعاني منها الدولة المصرية، لأن المعركة الحقيقية هي مصلحة الشعب وتلبية احتياجاته، متوجهًا بتحية للإعلاميين خالد صلاح ويوسف الحسيني: «معجب بالفيديو وأصفق له».

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد كواليس فبركة تظاهرة بنزلة السمان ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أظهر الفيديو مخرج يوجه مجموعة من المواطنين لعمل تظاهرة.