قالت شيماء عبد الإله، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تعمل بشكل مستمر على تطوير لجانها، مشيرة إلى وجود عدد كبير من اللجان تضم أعضاء التنسيقية، وفقًا لتخصصاتهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «اليوم»، مساء السبت، أن التنسيقية تعمل على إجراء بعض التعديلات في اللجان وإضافة عدد من الزملاء بشكل عام، لافتة إلى تنوع اللجان بالتنسيقية.

وأشارت إلى وجود لجنة خاصة بالحماية الاجتماعية، ولجنة اقتصادية، وأخرى متخصصة بحقوق الإنسان، ولجنة تكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن التعديلات الأخيرة أدت إلى إضافة لجنة متخصصة بالخدمات الصحية والعلاجية، وأخرى خاصة بالبيئة والطاقة، والشباب والرياضة، والإدارة المحلية.

ولفتت متحدثة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى تدشين مركز بحثي مؤخرًا لإعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم الدعم التشريعي لأعضائها في المجالس النيابية المختلفة، وإجراء دراسات على التشريعات الحالية وتعديلات عليها، وتقديم نصوص وتشريعات جديدة.

وذكرت أن التنسيقية لديها 26 مرشحًا على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب لعام 2020، وخمسة نواب بمجلس الشيوخ، إضافة إلى عدد من المرشحين على المقاعد الفردية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في الثانية ظهر اليوم، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، بعد أن انتهت الأيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين الراغبين في الترشح لمجلس النواب على النظامين القوائم والفردي.

وتعكف الهيئة على مراجعة، أوراق المرشحين قبل الإعلان عن الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.