السديس يوجه بإعادة فتح مكتبة الحرم المكي الشريف بدءا من 1 ربيع الأول

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بين عبدالعزيز السديس، بإعادة فتح مكتبة الحرم المكي الشريف تدريجيًا ابتداءً من 1 ربيع الأول، الموافق 18 أكتوبر لعام 2020.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء السبت، وجه «السديس» بإعادة فتح مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين تدريجيًا، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وقررت المملكة العربية السعودية السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.