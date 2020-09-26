عماد الدين حسين: انتخابات النواب فرصة حقيقية للرد على تساؤلات المواطنين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن سيكون من سوء الخظ الا تكون هناك المؤتمرات الدعائية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والإجراءات الاحترازية، منوهًا إلى أنها ربما تكون فرصة حقيقية للرد على الشائعات.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنها فرصة ممتازة لأي عضو أو مرشح لمجلس النواب سواء مستقل أو يتبع لحزب، أن يستمع للناس بهدوء وصبر ويرد على كل التساؤلات.

وأشار إلى أن النائب أو المرشح عليه أن يجيب عن التساؤلات الخاصة بالبرنامج الانتخابي، وما يحدث على أرض الواقع، والتحديات التي تواجهها الدولة، وسبب إقامة مشروع معين بدلًا من آخر، فضلًا عن تبيان الهدف من المشاريع.

وتابع رئيس تحرير الشروق: «العديد من المواطنين يتساءلون عن أهمية الكباري والطرق، والكلام يبدو معقولًا لكن دور الإعلام وجهات عدة والنواب أن يوضحوا أن الكوبري على النيل في الصعيد سيوفر وقتا وجهدًا ويعمل على نقل البضاعة بشكل سريع».

ولفت إلى أن الطرق الدائرية والطريق الدائري الأوسط والطريق الدائري الإقليمي تعود بالنفع على المواطنين بطرق قد تكون غير مباشرة، مشددًا على أهمية التأكيد على أن المشروعات الكبيرة التي يتم إنشاؤها بتكلفة كبيرة تعود بالنفع على الجميع في المستقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في الثانية ظهر اليوم، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، بعد أن انتهت الأيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين الراغبين في الترشح لمجلس النواب على النظامين القوائم والفردي.

وتعكف الهيئة على مراجعة، أوراق المرشحين قبل الإعلان عن الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.