ضبط شخص لنشره «فيديو» كاذبا حول منع مواطن من تحرير محضر بأحد الأقسام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن تضرر أحد الأشخاص من عدم تمكينه من تحرير محضر بسرقة الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة ، فضلاً عن احتجازه وإجباره على التصالح مع المشكو فى حقه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى أنه سبق وتبلغ لقسم شرطة الحدائق بشكوى بالعقار المشار إليه وبالإنتقال والتقابل مع كلٍ من طرف أول (شخصان وسيدة "ورثة العقار" ، جميعهم مقيمون بدائرة قسم الوايلى) ، طرف ثان ( أحد الأشخاص "مقاول" مقيم بمحافظة سوهاج) تبين وجود نزاع بينهم على ملكية العقار وإدعاء الأخير "المقاول" شراء العقار مقابل مبلغ مالى من الورثة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخلاء سبيل الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين انه شخص من الطرف الأول "ورثة العقار") وتم ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.