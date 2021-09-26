روسيا: القمة الدبلوماسية الأمريكية بروح الحرب الباردة

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالنفاق فيما يتعلق بالتزامه بالدبلوماسية والتعاون.

وفي كلمته يوم السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقد لافروف واشنطن لاختيارها المشاركين في قمتها المقبلة من أجل الديمقراطية.

وقال إن الولايات المتحدة عمليا"تختطف الحق في تقرير إلى أي درجة تفي دولة بمعايير الديمقراطية".

وتابع: "هذه المبادرة في الأساس هي بالكامل بروح الحرب الباردة، حيث إنها تعلن عن حملة أيديولوجية جديدة ضد جميع المعارضين".

وقال إن هذا يتناقض مع كلمات بايدن في خطابه يوم الثلاثاء، عندما قال الزعيم الأمريكي إنه لا يريد أن يرى العالم منقسمًا إلى كتلتين مرة أخرى.

وتستمر الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يوم غد الاثنين، وقد ألقى بالفعل الغالبية العظمى من المتحدثين بكلماتهم.