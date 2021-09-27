سفير السعودية بالقاهرة: طفرة ملموسة في العلاقات الثنائية بين البلدين

قال سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، إن السفارة حرصت على إقامة الاحتفال الوطني هذا العام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على صحة وسلامة الضيوف.



وأضاف نقلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدعوات اقتصرت على 300 ضيف فقط؛ بسبب جائحة كورونا، قائلًا إنها كانت تستقبل ما يتراوح بين 3 آلاف إلى 3.5 ألف ضيف، خلال الأعوام الماضية.



وتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تهنئتهم بالعيد الوطني، معربًا عن تقديره للمشاركين بحفل السفارة وعلى رأسهم أعضاء الحكومة ومجلسي الشعب والنواب والأزهر والنقابات والهيئات الرسمية.



وعن العلاقات المصرية السعودية، ذكر أن آخر لقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمدينة شرم الشيخ كان وديًا وعفويًا، مؤكدًا أنه يدل على حجم وقوة العلاقة وتاريخها.



وأوضح أن اللقاءات الثنائية بين الطرفين تتناول تحقيق مصلحة البلدين وتعزيز العلاقات تاريخية، لافتًا إلى حدوث طفرة ملموسة في العلاقات الثنائية مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، لمقاليد الحكم.



ولفت سفير السعودية بالقاهرة إلى أن الجانبين يجريان زيارات مكثفة على مستوى المسؤولين، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ للارتقاء بمستوى العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي في كل المجالات.