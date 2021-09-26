تجمهر عدد من المواطنين أمام مركز صيانة سيارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بدائرة قسم عين شمس متهمين صاحب المركز بالنصب عليهم وإصرارهم على أخذ مستحقاتهم المالية منه.

واحتد الصدام بين المواطنين وصاحب المركز، إلى أن قاموا باصطحابه إلى مباحث الأموال العامة في عابدين لتحرير البلاغات ضده بسرقتهم وتسليمه.

قال "نادر.س" تاجر قطع غيار في تصريح لـ"الشروق"، إن صاحب مركز الصيانة قام بالنصب عليهم وأخذ منهم قطع غيار لصيانة السيارات ولم يدفع لهم إلا جزء بسيط من ثمنها وامتنع بعد ذلك عن تسديد باقي الأقساط.

فيما قال "محمد.ع" مالك سيارة لـ "الشروق"، أنه وآخرين جاءوا إلى مركز الصيانة من خلال إعلان على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" وتركوا سياراتهم في المركز لإجراء بعض الصيانة إلا أن بعضهم اكتشف سرقة بعض القطع الأصلية من سياراتهم واستبدالها بأخرى، واكتشف البعض الآخر عدم إجراء أي صيانة تذكر بالرغم من استيلائه على الأموال منهم.

وأضاف "حسن.أ" صاحب سيارة، أن صاحب المركز اختلس قطع غيار أصلية من سيارته الخاصة وبددها بأخرى عاطلة، مشيرا إلى أن والده قام بدفع مبلغ 100 ألف جنيه ثمن قطع الغيار المطلوب شراءها كاملة إلى صاحب المركز، بالرغم من ذلك لم يتم تركيبها ومازالت السيارة بحالة أسوأ مما كانت عليه.

كان قسم شرطة عين شمس قد تلقى إخطارا مفاده وجود تجمهر أمام مركز صيانة سيارات بدائرة القسم، وحدوث مشادات بين المواطنين وصاحب المركز، واصطحابهم له للمثول أمام مباحث الأموال العامة، وتحرير بلاغات ضده.