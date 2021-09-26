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وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يختطف شابين فلسطينيين في جنين

رويترز
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 4:56 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 4:56 ص

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اختطفت شابين فلسطينيين خلال تواجدهما في محطة للمحروقات في جنين".

وقال موقع "القدس" إن "الوحدات الخاصة استخدمت سيارة فلسطينية محملة بالخضار وحاصرت الشاب أحمد عمر مصطفى صلاح البالغ 25 عاما أثناء تواجده داخل سيارته في محطة "النفاع" للمحروقات في المدينة، وانتزعته من سيارته تحت تهديد السلاح ونقلته لجهة مجهولة، علما أن الشاب من بلدة يعبد وهو من سكان مخيم جنين".

وأضاف أن "هذه الوحدة اختطفت الشاب محمد مازن السعدي، وهو أسير محرر لعدة مرات، ومطارد من قبل الاحتلال منذ شهرين".

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