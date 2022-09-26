كوبا تركز على استفتاء زواج المثليين برغم اقتراب الإعصار إيان من اليابسة

قللت كوبا من أهمية الاستعدادات للعاصفة الإستوائية إيان التي تقترب من البلاد، حتى على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن العاصفة ستضرب الشريط الغربي للجزيرة كإعصار كبير من الدرجة الثالثة ليلة الاثنين الثلاثاء، حيث تجري اليوم الأحد استفتاء على مستوى الجزيرة بشأن زواج المثليين وحقوق أخرى تتعلق بالأسرة.

وفي تقريره الصباحي، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة إيان ستشتد سريعا اليوم الأحد وستصل قوتها إلى قوة إعصار كبير في وقت متأخر من يوم غد الاثنين عندما تصل إلى الجزيرة.

وتوقع المركز أن يكون غرب كوبا عرضة بشكل متزايد لخطر "تأثيرات رياح عاتية واشتداد العاصفة".

وبالإضافة إلى رياحها ، يمكن أن تجلب إيان الأمطار عبر غرب كوبا وتدفع ما يصل إلى 14 قدما من الماء إلى الشاطئ، كما يمكن أن تصل أمطار إلى فلوريدا مع تحرك العاصفة شمالا أمام اليابسة.

غير أن معظم وسائل الإعلام الحكومية ركزت صباح اليوم الأحد على عملية الاستفتاء الجارية.

ونشرت صحيفة "جرانما" على صفحتها الرئيسية صورة لزعيم كوبا مجويل دياز كانيل وهو غير متوتر، مرتديا حذاء وقميصا رياضيين أثناء إدلائه بصوته. كما صوت راؤول كاسترو /91 عاما/ ذلك الجنرال المتقاعد الذي لا يزال صاحب السلطة النهائية في الجزيرة، بصوته صباح اليوم الاحد مرتديا زيه العسكري.

وفي حديثه للصحفيين بعد ذلك، قال دياز كانيل إنه لا يتوقع أن يتم بالإجماع الموافقة على قانون جديد للأسرة.

ويجرى الاستفتاء الذي سيسمح بزواج المثليين وحمل الأرحام من بين أمور أخرى، بعد معارضة قوية من جماعات دينية وناشطين يرفضون المشاركة فيما تصوره الحكومة أيضا بأنه تصويت لدعم الاشتراكية.