إسرائيل تعقد اجتماعا أمنيا قبل انتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الأحد اجتماعا أمنيا حول موضوع إنتاج الغاز من منصة حفر كاريش المتنازع عليه مع لبنان.

وكان من بين الحاضرين وزير الدفاع بيني جانتس ومسؤولون أمنيون وخبراء في الطاقة،حسبما ذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وسيناقش المسؤولون الوضع التشغيلي لمنصة كاريش والتحضير لمنع هجمات حزب الله المحتملة مع بدء الإنتاج المتوقع للغاز.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في بيان اصدره مكتبه يوم الاثنين الماضي أن بلاده سوف تستخرج الغاز من حقل كاريش سواء من خلال اتفاق مع لبنان أو بدونه.

يذكر أن حزب الله اللبناني قد هدد بـ "قطع" أيدي إسرائيل إذا قامت باستغلال حقل كاريش البحري ما لم يحصل لبنان على حقوقه.

ورد جانتس بتحذير بأن أي هجوم على أصول الغاز الخاصة بإسرائيل قد يشعل حربا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في شهر تموز/يوليو الماضي عن اسقاط أربع طائرات مسيرة اطلقها حزب الله صوب حقل كاريش.

