احتجاز إسرائيلي بعد محاولته فيما يبدو لإخراج قطار عن مساره

قالت الشرطة الإٍسرائيلية اليوم الإثنين إنها وجهاز الأمن العام (الشاباك) يحققان في محاولة على ما يبدو لإخراج قطار عن مساره في شمال إسرائيل من خلال وضع عائق على خطوط السكك الحديدية.



وأضافت الشرطة الإسرائيلية إنه تم احتجاز رجل من عرب إسرائيل وتم اقتيادة للاستجواب بعد العثور على عائق على خط السكك الحديدة بين مدينتي عكا وكارميل،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني .



وأضافت الشرطة أنه لم تحدث إصابات أو أضرار نتيجة للحادث، الذي وقع في عطلة السنة العبرية روش هاشانا نظرا لأن القطارات لاتعمل في هذه المناسبة.



وصدر أمر بعدم نشر الكثير من المعلومات الخاصة بالتحقيق الجاري.



يأتي هذا في الوقت مازالت فيه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى وسط حملة ضد الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومخاوف من هجمات خلال الأعياد اليهودية.



وبحسب إحصائيات فلسطينية استشهد نحو مئة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، في ظل تدهور أمني غير مسبوق منذ عام 2015 في الضفة الغربية مع استمرار العد