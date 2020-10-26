أول تعليق من الجيش الليبي على توقيع قطر وحكومة الوفاق اتفاقية أمنية

استنكر الجيش الوطني الليبي توقيع قطر وحكومة الوفاق الليبية اتفاقية أمنية، متهما الحكومة القطرية بتقويض الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والتصعيد في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان، اليوم، على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".

وزار وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، رفقة وزير الداخلية، فتحي باشاغا، اليوم، الدوحة حيث أجريا محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأعلنت الدوحة أن الزيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين حكومة الوفاق وقطر، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.