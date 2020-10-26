وزير قطاع الأعمال: السياحة ما زالت متأثرة بصورة كبيرة جراء كورونا

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن السياحة ما زالت متأثرة بصورة كبيرة من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف «توفيق» في حوار خاص لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن نسبة الإشغال في الفنادق التابعة للوزارة 30% خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن النسبة يحب أن تصل إلى 85% على الأقل.

وأوضح أن الوزارة تضم شركتين للفنادق «إيجوث» و«مصر للفنادق»، إضافة إلى الشركة القابضة، ذاكرًا أن إجمالي الفنادق بهذه الشركات 29 فندقًا.

وأشار إلى أن هذه الشركات رابحة لكنها مربوطة بالسياحة، وبالتالي تتأثر بها.