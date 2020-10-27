الرئيس البرازيلي الأسبق: سأبقى بالمعترك السياسي لمحاربة حكومة الدمار

قال الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، إنه مع بلوغه سن الخامسة والسبعين غدا الثلاثاء، فإنه لا ينوي اعتزال العمل السياسي.

وأضاف دا سيلفا، لوكالة الأنباء الألمانية، "أريد أن أستمر في المشاركة في تلك المعركة" ضد مقاومة النخب للتغيير الاجتماعي، واصفاً إدارة الرئيس جاير بولسونارو بأنها "حكومة الدمار".

واستأنف دي سيلفا، الذي تولى رئاسة البرازيل بين عامي 2003 و2010، والذي يقول إنه يمكن أن يلعب دوراً في الانتخابات المقرر إجراؤها في غضون عامين "كمرشح أو كداعم لمرشح"، أنشطته السياسية بعد إطلاق سراحه من السجن قبل نحو عام.

وقضى 19 شهراً في السجن بتهم فساد، وهو ما اعتبره أنصاره حيلة لإخراجه من السباق الرئاسي عام 2018، وفتح الطريق أمام فوز الرئيس اليميني الحالي بولسونارو.