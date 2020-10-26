إسرائيل تخفف قيود كورونا وتعتزم إعادة التلاميذ للمدارس

أفاد بيان للحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر اليوم الأحد، أن إسرائيل تعتزم إعادة التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات إلى المدارس اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، إما بدوام جزئي أو في شكل مجموعات، وذلك في تخفيف إضافي حالة الإغلاق بالبلاد.

وتم اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء المعني بفيروس كورونا في البلاد ، والذي يضم وزراء كبار ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من النقاش.

وكان الأطفال دون سن السادسة قد عادوا إلى رياض الأطفال في جميع أنحاء إسرائيل يوم الأحد الماضي، بعدما بدأت في تخفيف حالة الإغلاق الثاني على مستوى البلاد، والذي تم فرضه في 18 سبتمبر.

والأحد هو بداية أسبوع العمل والدراسة في إسرائيل.

واعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيعود تلاميذ الصف الأول والثاني إلى المدارس لمدة نصف يوم، لكن سيتعين عليهم مواصلة التعلم عبر الإنترنت من المنزل خلال النصف الثاني من اليوم.

في نفس الوقت، سيأخذ زملاؤهم في الفصل أماكنهم في المدرسة، بما يضمن أن نصف العدد المعتاد من التلاميذ فقط موجود في كل فصل دراسي في أي وقت.

وسيعود تلاميذ الصف الثالث والرابع إلى المدارس بدوام كامل، لكن في شكل مجموعات.

وسيتعين على على جميع التلاميذ والطلاب فوق سن التاسعة، مواصلة التعلم عن بعد من المنزل.