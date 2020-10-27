هشام توفيق: قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلى جهد رهيب لتحسينه

هشام توفيق: الغزل والنسيج أهم قطاع اقتصادي إنتاجي في مصر

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلى جهد «رهيب» لتحسينه، مشيرًا إلى أهميته بالنسبة للدولة.

وأضاف «توفيق» في حوار خاص لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن قطاع الغزل والنسيج أهم قطاع اقتصادي إنتاجي في مصر، نظرًا لما له من روابط بالتجارة والزراعة وصناعة الملابس الجاهزة والتصدير.

وأشار إلى أنه الوزارة تعمل على تسهيل عملية استيراد الأقطان قصيرة التيلة، فضلًا عن تحسين طويلة التيلة من الزراعة إلى التجارة والحليج، مضيفًا: «الطلب العالمي على الأقطان بتاعتنا وغيرها 2%».

وأوضح أن تكلفة الصناعات القطنية المصرية مرتفعة، بسبب قلة إنتاجية الفدان، لافتًا إلى أن إنتاج الفدان من النوع قصير التيلة يساوي ضعف الفدان من طويل التيلة، لذا فإن سعره أقل، وبالتالي يقبل عليه الناس.