وصف اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم مد العمل بحالة الطوارئ بـ"الخطوة العظيمة".



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" الذي يُقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، عبر شاشة "الشمس"، مساء الثلاثاء: "الرئيس السيسي يفاجئنا كل فترة بقرارات تسعد الشعب".



وأضاف أنّ عددًا كبيرًا جدًا من المواطنين لم يشعروا بما أسماه "العبء" الذي تشكله حالة الطوارئ، وأرجع ذلك إلى أنّ الشعب متدين ويعرف قيم المجتمع.



وأشار إلى أنّ ضابط الشرطة يؤدي دوره وفقًا للقانون، وتابع: "القوانين في مصر راسخة وهي أيضًا متطورة ومتقدمة عن أي دولة".



وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.



وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".



وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".



وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".