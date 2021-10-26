يستقبل المعهد العالي للفنون المسرحية بفرع الإسكندرية بالتعاون بين معهد ثربانتس بالإسكندرية ومعهد ثربانتس بالقاهرة، وسفارة إسبانيا في مصر، الملتقى الدولي الثاني للميكروتياترو في مصر، في الفترة ما بين 27 أكتوبر الجاري وحتى مطلع نوفمبر المقبل.

ويقام الملتقى تحت رعاية وزارة الثقافة، وتقسم فعالياته بين القاهرة والإسكندرية، حيث يقام حفل الافتتاح في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري بمسرح سيد درويش الملحق بأكاديمية الفنون، والذي سيتضمن تكريم خابيير رويث سييرا مدير معهد ثربانتس، وعرض عدد من الأفلام التذكارية عن دورة العام الماضي والعام الحالي، بجانب بث حي zoom باستضافة ميجيل ألكنتود مؤسس الميكروتياترو، فيما تدير اللقاء الدكتورة نبيلة حسن ممثل الميكروتياترو فى الوطن العربي.

وعروض اليوم الأول هي "السؤال الأخير" من تأليف نانشو نوبو، وإخراج جمال ياقوت، و"الختم الأخير" تأليف وإخراج محمد يحيى.

كما يعرض في اليوم الثاني من الملتقى "فرصة" من تأليف وإخراج محمد الصغير، "والله زمان" من تأليف باسم صادق وإخراج سها كحيل، و"حجر غير صحي" من تأليف حسام الشيخ وإخراج عمرو وائل، و"زن زن" من تأليف وإخراج أيمن فتيحة.

ويتضمن اليوم الثالث من الملتقى في معهد ثربانتس بالقاهرة، تقديم للنص الفائز في مسابقة النصوص من الإسكندرية، عرض "الختم الأخير" من تأليف محمد يحيى حسن، ثم عرض أفلام مواقع الميكروتياترو من العالم.

وتنطلق فعاليات للميكروتياترو من الإسكندرية في الثلاثين من أكتوبر الجاري بعرض "مجرد رقم" من تأليف سامية جمال الدين، وإخراج محمد عبد المنعم، و"ملاك الموت" لـ شادي رجائي، و"تبول إرادي" من تأليف جمال ياقوت، وإخراج محمود جمال مرسي، و"تصفيات نهاية العالم" من تأليف رانيا إبراهيم وإخراج محمد عبد المنعم، و "يابختك يا ذكي" من تأليف سامية جمال الدين، وإخراج محمد عبد المنعم، و"قرة عيني" من تأليف وإخراج فكري إبراهيم.

ويستقبل مركز الإبداع بالإسكندرية فى الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري عرض "المندرة" من تأليف عمر توفيق وإخراج محمد الزيني، و"كويكب خارج المألوف" من تأليف وإخراج ملك مصطفى، و"جعلوني تريند" من تأليف راندا إبراهيم وإخراج أيمن شعبان، و"السؤال الأخير"، ثم حفل توزيع الجوائز.

ويقام في الأول من نوفمبر المقبل مائدة مستديرة حول مدى الاستفادة من الميكروتياترو في أهداف المؤسسات والهيئات من الميكروتياترو، ويديرها الدكتور أبو الحسن سلام، باستضافة فنانين من الوطن العربي، وفرونيكا لاريوس مديرة ميكروتياترو مدريد.