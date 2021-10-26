اقتحم متظاهرون مدافعون عن البيئة في بريطانيا، متحف العلوم بلندن؛ معلنين الاعتصام فيه طوال الليل بسبب معرض تدعمه إحدى الشركات التي تعمل في الوقود الأحفوري.

وذكرت مجلة (هاك) البريطانية أن أنشطة شبكة الطلاب المناخية في المملكة المتحدة "تقيم وقفة احتجاجية في الوقت الحالي داخل متحف لندن للعلوم".

وقالت المجلة إنهم كانوا يحتجون على رعاية إحدى الشركات لمعرض يقام في المتحف.

ووفقًا للمجلة، فإن أنشطة شبكة الطلاب المناخية في المملكة المتحدة "تقيم وقفة احتجاجية في الوقت الحالي داخل متحف لندن للعلوم".

وأضافت: "نعتزم البقاء الليلة وحتى الصباح؛ احتجاجًا على صفقات رعاية المتحف مع شركات الوقود الأحفوري."