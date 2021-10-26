تفقد أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، مشروعات بمختلف قطاعات العمل العام والتي تخدم أكثر من 110 آلاف نسمة بقرى الغنيمية والحصايا والزنيقة والرمادى قبلى التابعين لمركز إدفو.

وأعطى عطية توجيهاته للمسئولين بتخصيص قطعة أرض لإنشاء خلية للدفن الصحي الأمن للمخلفات والقمامة الناتجة من قرية الرمادى قبلي وبحرى، بجانب إنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بالزنيقة، بالإضافة إلى إنشاء أسوار وأبراج حراسة حول المشروعات الكبرى من أجل تأمين المهمات والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذه المشروعات، مع نقل تجربة وآلية عمل الشركات التي حققت أعلى معدلات في التنفيذ لباقي الشركات والمقاولين الآخرين لتحفيزهم وتشجيعهم وإكسابهم الخبرة للإسراع بتنفيذ الأعمال الجارية وتحقيق الجودة المطلوبة.

وشدد على ضرورة عرض موقف المشروعات سواء أثناء جولاته الميدانية أو في الاجتماعات بكل شفافية ومصداقية بحيث تكون البيانات مطابقة للواقع الفعلي على الأرض، مع إبراز المعوقات للعمل على تذليلها، وفي حالة عدم التزام أي شركة بالبرنامج الزمني للتنفيذ سيتم استبعادها على الفور.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى بقرية الغنيمية بطاقة 5 آلاف م/ساعة والتي ستغذى في مرحلتها الأولى 10 آلاف عميل بمدينة إدفو من خلال الربط بين المحطة والشبكات بطول 10 كم، وبنسبة تنفيذ 90%، ثم تستكمل مرحلياً تغذية قرى ومدن إدفو ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخدم حوالى 500 ألف نسمة، وبناءاً على شكوى المواطنين من توقف العمل بالوحدة الصحية بعزبة النخل بالرمادى قبلي، وعدم إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أنه سيتم التنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لإعادة الشئ لأصله داخل الوحدة، وتشغيلها مع حوالي 22 وحدة صحية أخرى لتعمل بالتوازي مع المنظومة.

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان إلى محطة المعالجة بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 20% ويضم المشروع شبكات إنحدار بإجمالى 47.1 كم ، و5 محطات رفع رئيسية وفرعية، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى.

وتفقد المحافظ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 40%، ويقام على مساحة 330 م 2، ويتكون من دورين ليضم وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة، ثم تفقد موقع مشروع سكن كريم بالحصايا والذي يضم 48 وحدة سكنية موزعة على 16 عمارة، ومكتب بريد الرمادى بحرى، حيث وجه إلى تركيب مظلة أمامه لتخفيف الأعباء على أصحاب المعاشات والمترددين على مكتب البريد.

وخلال الجولة الميدانية تابع المحافظ مشروع تبطين ترعة ساحل الرمادى قبلى بطول 10.4 كم وبتكلفة 21.7 مليون جنيه لتخدم الترعة زمام 1370 فدانا من الأراضى الزراعية، وذلك من بين تبطين ترع داخل قرى حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بأطوال تصل إلى 210 كم وبتكلفة 496.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 28.8%.

كما تفقد عطية مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادى قبلى والتي تخدم 16.3 ألف نسمة وتم إنشاؤها بتكلفة 27.3 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65% من ضمن 112 وحدة صحية و11 مستشفى يجرى الاستعداد لتجهيزهم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11,7 مليار جنيه، بجانب تفقده لمركز الغسيل الكلوي بالرمادي قبلي بطاقة 36 سريرا، و27 ماكينة غسيل كلوى.

واستكمل أشرف عطية جولته بافتتاح مدرسة الرمادى قبلى الابتدائية والتي شهدت تنفيذ مشروع الإحلال الكلى لها بتكلفة 8 ملايين جنيه وبطاقة 16 فصلا دراسيا وتتكون من أرضى و3 أدوار علوية حيث تم دخولها الخدمة خلال العام الدراسى الحالي، ويأتي تنفيذ هذه الأعمال بواسطة هيئة الأبنية التعليمية والتي تنفذ 62 مشروعا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية 390 مليون جنيه.

ثم تفقد عطية مشروع محطة رفع الصرف الصحى بالزنيقة بنسبة تنفيذ 35%، كما تابع مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالرمادى قبلى بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 25%، حيث إنه يتم إنشاؤه على مساحة 650 م2 من بين إنشاء 31 مجمعا خدميا.

واختتم محافظ أسوان جولته بتفقد مشروع توسعة مدرسة الرمادى قبلى الثانوى الصناعى المشتركة بتكلفة 19.6 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 60%، وتضم 3 أجنحة بإجمالى 39 فصلا دراسيا، منها جناح مخصص لفصول الطاقة الشمسية، علاوة على 3 ورش للأعمال الصناعية.