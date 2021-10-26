نائب بالشيوخ يشيد بقرار السيسي بإلغاء حالة الطوارئ ويؤكد مزيدا من الاستقرار السياسي والأمني داخل الدولة

أشاد المهندس سامح الشيمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء مد حالة الطوارئ، مضيفا أن هذا القرار يعني مزيدا من الاستقرار السياسي والأمني داخل الدولة.

وأكد الشيمي، في بيان له اليوم، أن هذا القرار تاريخي ورسالة للعالم أجمع بأن مصر تسير باقدام ثابته إلى الأمام واننا نحصد ما ارساه الرئيس السيسي من أمن وأمان وتنمية في كافة المجالات.

وأشار النائب إلى أنه بعد خوض الدولة المصرية حرب شرسة ضد الإرهاب والآن نحن نسير بأقدام ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة لما يقدموه من أجل تحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن.