علي باقري: اجتماع مشترك بين إيران والسعودية وتركيا وباكستان في طهران

أعلن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، أن مسئولين رفيعي المستوى من السعودية وباكستان وتركيا سيزورون طهران لعقد اجتماع مشترك بهدف تعزيز الأمن الإقليمي الداخلي.

وقال باقري كني، في تصريح، بأن ثلاثة مسئولين إقليميين رفيعي المستوى سيزورون إيران للقاء والتشاور مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، وللمشاركة في اجتماع مشترك، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأوضح: "بناءً على الاتفاق ، سيحضر الاجتماع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ورئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالين".

وقال نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "تتمثل السياسة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أن الأمن الإقليمي يجب أن توفره وتضمنه دول المنطقة. إن أي تدخل أو نفوذ من جهات أجنبية، بقيادة النظام الأمريكي، فضلًا عن دور الكيان الصهيوني غير الشرعي على أي مستوى، يُزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين".

وتابع باقري كني: "يمكن أن يكون اجتماع الدول الأربع في طهران خطوة فعالة وهامة في مسيرة بناء الأمن الإقليمي الذاتي".

وأشار نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران الأسبوع الماضي، قائلاً: "أعلن الجنرال عاصم منير، خلال اجتماعه مع اللواء محسن رضائي، قرار كبار المسئولين من السعودية وتركيا وباكستان بالتوجه إلى طهران وعقد اجتماع مشترك".