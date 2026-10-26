50 ألف شهيدة وجريحة من النساء والفتيات في غزة منذ بدء العدوان

قالت وزارة شئون المرأة في قطاع غزة، إن نحو 50 ألف امرأة وفتاة استشهدن أو أُصبن بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، بينهن أكثر من 38 ألف شهيدة و11,700 مصابة بجروح تسببت بإعاقات دائمة، بما يعادل امرأة وفتاة من كل 21 في القطاع.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أوضحت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يوافق 26 أكتوبر، أن أكثر من 277 امرأة وفتاة استشهدن خلال العام الماضي، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أصدرت أكثر من 150 أمر إخلاء منذ أكتوبر 2023، ما تسبب في نزوح نحو مليون امرأة وفتاة من منازلهن.

وذكرت أن عدد الأسر التي ترأسها نساء ارتفع إلى 86,290 أسرة، في وقت تواجه فيه نحو 702 ألف امرأة وفتاة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2026.

وسجلت الأشهر الستة الأولى من عام 2026 نحو 4 آلاف حالة إجهاض، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025.

وفي سياق متصل، بلغ عدد الأرامل في قطاع غزة 64,413 أرملة، منهن 28,224 أرملة خلال حرب الإبادة، فيما وصل عدد الأطفال الأيتام إلى 71,846 طفلًا.

وأضافت الوزارة أن 258,927 أسرة نازحة تعيش في 2090 مركز إيواء، وسط ظروف إنسانية صعبة، مشيرة إلى أن الأرامل يتحملن أعباء إعالة أطفالهن في ظل فقدان الأزواج والمنازل ومحدودية الإمكانات، والعيش في خيام لا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وفيما يتعلق بالأسيرات الفلسطينيات، أظهرت آخر تقارير مؤسسات الأسرى، حتى مطلع أكتوبر 2026، وجود 90 أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بين نحو 9,300 أسير، بينهن معتقلات إداريًا.

وتقبع معظم الأسيرات في سجن الدامون، ويواجهن ظروفًا صعبة تشمل التجويع والإهمال الطبي والتفتيش المتكرر، وبينهن 25 معتقلة إداريًا وطفلتان دون سن 18 عامًا، إلى جانب ثلاث أسيرات حوامل وردت تقارير عن أوضاعهن خلال عام 2026.

ولفتت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 800 امرأة منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة كذلك إلى تسجيل 650 حالة اعتقال لنساء.

وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي تواجهها المرأة الفلسطينية جراء القتل والإصابة والنزوح وفقدان أفراد الأسرة ومصادر العيش، فضلًا عن الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات داخل السجون.