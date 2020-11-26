الحاصلة على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية: فرحت جدا ومكنتش متوقعة

أعربت المهندسة نهى أحمد، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الإسكندرية، عن سعادتها بحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل موظفة حكومية عربية، قائلة: «فرحت جدًا، ومكنتش متوقعة».

وقالت خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، إن الجوائز الفردية كأفضل موظف حكومي تكون لها معايير منها، قدرة الموظف على تطوير أدائه، ومشاركته في المؤتمرات للاطلاع على كا ما هو جديد في مجاله، فضلًا عن الجانب الإنساني، وعلاقة الموظف بزملائمه في العمل.

وأوضحت أن أكبر أزمة تعرضت لها أثناء تأدية عملها، هو الحريق الذي لحق بالمركز التكنولوجي أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرًة إلى تعاون كل من منظمات المجتمع المدني ووزارة التخطيط، لإعادة تأهيله وإصلاحه.

وذكرت أنها تلقت خبر حصولها على جائزة أفضل موظف حكومي، من القائمين على جائزة مصرللتميز الحكومي بوزارة التخطيط.

وشملت جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى، جائزة أفضل وزيرعربي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وأفضل محافظ عربي، اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، وأفضل موظفة حكومية عربية، نهى أحمد السيد.