نتنياهو يستقبل أول رحلة طيران تجاري منتظم من الإمارات لإسرائيل

وصلت إلى إسرائيل اليوم الخميس، أول رحلة طيران تجاري منتظم من الإمارات العربية المتحدة لإسرائيل، وكان في استقبالها بالمطار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتتبع الطائرة شركة فلاي دبي، وحطت في مطار بن جوريون.

وقال نتنياهو، خلال مراسم استقبال الرحلة: "هذه هي الرحلة الجوية التجارية الأولى التي يتم تسييرها من دبي إلى إسرائيل، وهي رحلة تاريخية كونها تدشن الآن للعشرات من الرحلات الجوية التي ستنطلق إلى دبي والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ناهيك عن الشرق الأقصى، أسبوعيا".

وأضاف: "ومع الإعفاء من الحاجة لحيازة تأشيرة دخول، فإن هذا يعني أننا سنشهد انفتاحا هائلا على الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية، ما يعني شرق أوسط يتسم بملامح جديدة ومختلفة حقا".

وردا على سؤال، قال نتنياهو :"إننا نسير بالفعل رحلات جوية تمر عبر الأجواء السعودية، كما تعلمون، لأن كل هذه الرحلات تمر فوق السعودية، بما فيها الرحلات الخاصة بالشركات الإسرائيلية، وهو ما أعتبره تغييرا مرحبا به. وأتوقع بأن تواصل دائرة التطبيع توسعها، وأقول ذلك بمنتهى الثقة".

واستطرد: "لا يوجد أي شيء مضمون مئة بالمئة. لكن أتوقع انضمام مزيد من الدول إلى هذه الدائرة، بشكل أو بآخر، وعلى مستويات متباينة، خلال الأشهر القليلة المقبلة. فهذه العملية يستحيل وقفها ولا يمكننا الرجوع عنها".

وهذه هي الرحلة المنتظمة الأولى لفلاي دبي بين دبي وإسرائيل. وكانت الشركة أعلنت في الرابع من نوفمبر الجاري أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 26 نوفمبر.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن جوريون.

ويأتي هذا في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها بين البلدين.