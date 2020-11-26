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السفير السعودي يزور مزرعة خيول مصطفى شعبان

السفير السعودي ومصطفى شعبان
السفير السعودي ومصطفى شعبان
محمد عباس
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 6:09 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 6:10 ص

زار أسامة بن أحمد نقلى سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، مزرعة الخيل الخاصة بالفنان مصطفى شعبان.

وكتب أسامة نقلى، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بين الخيل ومصطفى شعبان قصة عشق ترويها مزرعته العامرة بأجود أنواعها.. يتحدث عنها بكل حب كلما استضافني اليها.. هنيئا لك ياعزيزي بهذه الهواية الجميلة».

ورد مصطفى شعبان، قائلاً: «هنيئا لنا بزيارتك معالى السفير والأخ والصديق الغالى ونشرف بوجودك من تعرفه الخيل لن يجهله الناس.. نتمنى تنورنا تانى فى مزرعتك».

المعروف أن مصطفي شعبان يمتلك سلالات نادرة للخيول ويحب تربيتها وركوبها ويعتبر من الفنانيين القلائل في الوطن العربي الذي يفعل ذلك.

 

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